Болельщики принесли российские флаги на матч ЧМ между Колумбией и Узбекистаном
Болельщики принесли флаги России на матч между сборными Колумбии и Узбекистана по футболу в рамках группового этапа чемпионата мира. Об этом пишет ТАСС.
Игра состоялась в Мехико на стадионе «Ацтека» и завершилась победой национальной команды Колумбии со счетом 3:1. Матч стал дебютным для сборной Узбекистана на мировых первенствах.
Во время встречи болельщики разместили два флага России на центральной трибуне арены.
Ранее зрители развернули российский флаг на матче мундиаля в американском Ист-Ратерфорде между сборными Франции и Сенегала, пишет 360.ru.
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