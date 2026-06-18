Болельщики принесли российские флаги на матч ЧМ между Колумбией и Узбекистаном

Игра состоялась в Мехико на стадионе «Ацтека» и завершилась победой национальной команды Колумбии со счетом 3:1. Матч стал дебютным для сборной Узбекистана на мировых первенствах.

Во время встречи болельщики разместили два флага России на центральной трибуне арены.

Ранее зрители развернули российский флаг на матче мундиаля в американском Ист-Ратерфорде между сборными Франции и Сенегала, пишет 360.ru.

