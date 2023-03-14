Лавров призвал ООН и ОБСЕ осадить Киев в его гонениях на УПЦ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров составил и направил послания в международные организации в связи с притеснениями канонической православной церкви на Украине. Письма адресованы руководству Организации Объединённых Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, информирует официальный сайт МИД РФ.
Глава внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на «вопиющих нарушениях общечеловеческих и конституционных прав» православных верующих на Украине. Кроме того, глава МИД раскрыл детали репрессивной политики Киева, цель которой, по его словам, заключается в ликвидации Украинской православной церкви.
Лавров призвал дать принципиальную оценку таким действиям Киева и потребовать от него строго выполнения взятых на себя обязательств по общепризнанным международным документам. Он также призвал не допустить принудительного выдворения монахов из Киево-Печерской лавры, передает RT.
Депутаты Верховной Рады сегодня потребовали от Службы безопасности Украины выселить монахов из обители в центре Киева. При этом, как отмечает НСН, мощи и исторически значимые предметы они призвали вернуть государству.
В УПЦ заявили о неправомочности таких требований и подчеркнули, что насельники монастыря по собственной воле не покинут его.
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