Лавров призвал ООН и ОБСЕ осадить Киев в его гонениях на УПЦ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров составил и направил послания в международные организации в связи с притеснениями канонической православной церкви на Украине. Письма адресованы руководству Организации Объединённых Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, информирует официальный сайт МИД РФ.

Глава внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на «вопиющих нарушениях общечеловеческих и конституционных прав» православных верующих на Украине. Кроме того, глава МИД раскрыл детали репрессивной политики Киева, цель которой, по его словам, заключается в ликвидации Украинской православной церкви.

Монахи УПЦ отказались покидать Киево-Печерскую лавру

Лавров призвал дать принципиальную оценку таким действиям Киева и потребовать от него строго выполнения взятых на себя обязательств по общепризнанным международным документам. Он также призвал не допустить принудительного выдворения монахов из Киево-Печерской лавры, передает RT.

Депутаты Верховной Рады сегодня потребовали от Службы безопасности Украины выселить монахов из обители в центре Киева. При этом, как отмечает НСН, мощи и исторически значимые предметы они призвали вернуть государству.

В УПЦ заявили о неправомочности таких требований и подчеркнули, что насельники монастыря по собственной воле не покинут его.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНУПЦЛавров
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