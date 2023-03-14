Лавров призвал ООН и ОБСЕ осадить Киев в его гонениях на УПЦ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров составил и направил послания в международные организации в связи с притеснениями канонической православной церкви на Украине. Письма адресованы руководству Организации Объединённых Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, информирует официальный сайт МИД РФ.

Глава внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на «вопиющих нарушениях общечеловеческих и конституционных прав» православных верующих на Украине. Кроме того, глава МИД раскрыл детали репрессивной политики Киева, цель которой, по его словам, заключается в ликвидации Украинской православной церкви.