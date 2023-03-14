В Верховной Раде обратились к СБУ с требованием выселить монахов из Киево-Печерской лавры

В письме главе СБУ Василию Малюку народные депутаты из разных фракций попросили сохранить музейные экспонаты Киево-Печерской лавры. По их мнению, мощи и исторически значимые предметы должны быть возвращены государству.

По словам главы комитета Рады по гуманитарной политике Никиты Потураева, монахи лавры могут сопротивляться, но украинские правоохранительные органы готовы дать отпор. Он добавил, что к властям могут присоединиться украинские патриоты.

Ранее УПЦ заявила, что в требовании к монахам канонической УПЦ покинуть здания Киево-Печерской лавры не содержится юридических оснований

