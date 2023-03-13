Монахи УПЦ отказались покидать Киево-Печерскую лавру
В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ответили на требования покинуть обитель, сообщают СМИ.
Монахи не будут выполнять соответствующее предписание музея-заповедника «Киево-Печерская лавра». Об этом заявил настоятель обители митрополит Павел.
Музей-заповедник находится в ведении министерства культуры Украины.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал недопустимыми требования к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру. Он призвал мировое сообщество отреагировать на ситуацию.
Власти страны ведут себя с Украинской православной церковью «как идиоты», заявил бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. По его мнению, своими действиями Киев усиливает раскол в обществе, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Монахи УПЦ отказались покидать Киево-Печерскую лавру
- В Госдуме рассказали о выгоде государства от повышения призывного возраста
- Пригожин обозвал министра обороны Италии, связавшего ЧВК «Вагнер» и мигрантов
- Сунак: Китай создает определяющий эпоху вызов для мирового порядка
- В МИД РФ обозначили сроки продления зерновой сделки
- Разыскиваемого за киберпреступления россиянина экстрадировали из Грузии в США
- NYT: Международный уголовный суд готовит два дела против РФ из-за событий на Украине
- Ветер в Уфе сорвал купол недостроенной мечети. Видео
- Жителям Молдавии сообщили о начале военных учений
- Кулеба: Возможное членство Украины в ЕС не надо воспринимать как откуп
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru