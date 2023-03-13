Монахи УПЦ отказались покидать Киево-Печерскую лавру

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ответили на требования покинуть обитель, сообщают СМИ.

Захарова оценила требование к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру

Монахи не будут выполнять соответствующее предписание музея-заповедника «Киево-Печерская лавра». Об этом заявил настоятель обители митрополит Павел.

Музей-заповедник находится в ведении министерства культуры Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал недопустимыми требования к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру. Он призвал мировое сообщество отреагировать на ситуацию.

Власти страны ведут себя с Украинской православной церковью «как идиоты», заявил бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. По его мнению, своими действиями Киев усиливает раскол в обществе, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦерковьУПЦКиев
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