Путин объявил пасхальное перемирие

«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренними являются способность и желание киевского режима соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров», - заявил он на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Как уточнил Путин, Россия останавливает все боевые действия с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 по московскому времени 21 апреля. При этом он отметил, что российские военные должны быть готовы к возможному нарушению пасхального перемирия со стороны Киева.

Президент России также напомнил, что ранее Киев более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

Ранее Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих. Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, украинской стороне были переданы 909 тел военных ВСУ, Москве вернули тела 41 солдата, напоминает «Радиоточка НСН».



