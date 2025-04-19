Минобороны РФ: Перемирие будет соблюдаться при условии его выполнения Киевом

Российские военные будут соблюдать пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, только при условии взаимного соблюдения его Киевом, сообщает Минобороны РФ.

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Олешня в Курской области

В ведомстве отметили, что режим прекращения огня введен в гуманитарных целях.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия остановит все боевые действия с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 по московскому времени 21 апреля.

При этом он уточнил, что российские военные должны быть готовы к возможному нарушению пасхального перемирия со стороны Киева, поскольку ранее Украина свыше 100 раз нарушала мораторий на удары по энергообъектам, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:УкраинаРоссияМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры