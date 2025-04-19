Минобороны РФ: Перемирие будет соблюдаться при условии его выполнения Киевом
Российские военные будут соблюдать пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, только при условии взаимного соблюдения его Киевом, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что режим прекращения огня введен в гуманитарных целях.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия остановит все боевые действия с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 по московскому времени 21 апреля.
При этом он уточнил, что российские военные должны быть готовы к возможному нарушению пасхального перемирия со стороны Киева, поскольку ранее Украина свыше 100 раз нарушала мораторий на удары по энергообъектам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru