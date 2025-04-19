Глава АвтоВАЗа назвал цену модели Lada Iskra
Стоимость новой модели Lada Iskra будет начинаться от 1,2 миллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на главу компании «АвтоВАЗ» Максима Соколова.
В ходе церемонии запуска производства автомобиля он отметил, что новая машина по габаритам и характеристикам находится между моделями Lada Granta и Lada Vesta. Потому цена модели будет начинаться от 1,2 миллиона рублей.
При этом объем производства Lada Iskra будет зависеть от спроса, автоконцерн планирует произвести столько автомобилей, сколько потребует рынок.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» запустил новый бренд коммерческих автомобилей SKM, под которым компания будет выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой, напоминает «Радиоточка НСН».
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