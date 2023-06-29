FT: Командующий НАТО в Европе заявил об отсутствии заметных успехов ВСУ

Украинское контрнаступление пока не достигло значительных успехов, Киев сталкивается с трудностями из-за обороны российских сил. Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, пишет Financial Times.

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По данным издания, генерал рассказал об этом в частном порядке на минувшей неделе. Каволи также указал, что российские военные имеют «преимущество массы».

Как отметил неназванный высокопоставленный европейский дипломат, итог контрнаступления ВСУ повлияет на отношение Запада к Украине.

«Финансирование, поддержка, политическое участие... мирные переговоры, которые грядут, нравится нам это или нет», — заявил собеседник газеты.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что у ВСУ пока не произошло большого прорыва, однако украинские войска ищут возможность сместить линию фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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