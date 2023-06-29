FT: Командующий НАТО в Европе заявил об отсутствии заметных успехов ВСУ

По данным издания, генерал рассказал об этом в частном порядке на минувшей неделе. Каволи также указал, что российские военные имеют «преимущество массы».

Как отметил неназванный высокопоставленный европейский дипломат, итог контрнаступления ВСУ повлияет на отношение Запада к Украине.

«Финансирование, поддержка, политическое участие... мирные переговоры, которые грядут, нравится нам это или нет», — заявил собеседник газеты.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что у ВСУ пока не произошло большого прорыва, однако украинские войска ищут возможность сместить линию фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

