FT: Командующий НАТО в Европе заявил об отсутствии заметных успехов ВСУ
Украинское контрнаступление пока не достигло значительных успехов, Киев сталкивается с трудностями из-за обороны российских сил. Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, пишет Financial Times.
По данным издания, генерал рассказал об этом в частном порядке на минувшей неделе. Каволи также указал, что российские военные имеют «преимущество массы».
Как отметил неназванный высокопоставленный европейский дипломат, итог контрнаступления ВСУ повлияет на отношение Запада к Украине.
«Финансирование, поддержка, политическое участие... мирные переговоры, которые грядут, нравится нам это или нет», — заявил собеседник газеты.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что у ВСУ пока не произошло большого прорыва, однако украинские войска ищут возможность сместить линию фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru