Надежда Бабкина получила почетный знак Мосгордумы
Народной артистке России и руководительнице Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежде Бабкиной вручили Почетный знак Московской городской Думы, сообщает пресс-служба театра в своем Telegram-канале.
Артистка получила награду «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». При этом решение о вручении Почетного знака депутаты Мосгордумы приняли единогласно.
Уточняется, что Бабкина участвовала в совершенствование законодательной базы и проявила активную общественную деятельность в Москве.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Бабкину с 75-летием отметив, что певица и ее коллектив вносят «уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни», передает «Радиоточка НСН».
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