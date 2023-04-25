Кулеба заявил о готовности Киева обсудить мирный план

Дипломат отметил, что Украина готова вести диалог по любой мирной инициативе. При этом он добавил, что Киев не согласен за заморозку конфликта и не пойдет на отказ от территорий в пользу России.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее предложил создать аналог «Большой двадцатки» для диалога по Украине.

Мирных переговоров в 2023 году не будет, сообщила газета The Washington Post. Издание сослалось на опубликованные в Сети документы Пентагона, передает «Радиоточка НСН».

