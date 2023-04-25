Кулеба заявил о готовности Киева обсудить мирный план
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN заявил, что Киев готов обсуждать план урегулирования конфликта.
Дипломат отметил, что Украина готова вести диалог по любой мирной инициативе. При этом он добавил, что Киев не согласен за заморозку конфликта и не пойдет на отказ от территорий в пользу России.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее предложил создать аналог «Большой двадцатки» для диалога по Украине.
Мирных переговоров в 2023 году не будет, сообщила газета The Washington Post. Издание сослалось на опубликованные в Сети документы Пентагона, передает «Радиоточка НСН».
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