Кулеба упрекнул США в недостаточной военной помощи Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN заявил, что Киеву недостаточно той военной помощи, которую предоставили США.
В качестве примера он привел снаряды. По его словам, США поставляют для ВСУ мало артиллерийских боеприпасов с дальностью поражения до 30 километров.
Глава украинского МИД призвал Вашингтон скорректировать план поставок. Он заявил о потребности армии в «определенных типах боеприпасов».
О нехватке вооружения для контрнаступления ранее сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он не исключил, что контрнаступление ВСУ придется перенести на лето, сообщает «Радиоточка НСН».
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