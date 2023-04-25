Кулеба упрекнул США в недостаточной военной помощи Украине

В качестве примера он привел снаряды. По его словам, США поставляют для ВСУ мало артиллерийских боеприпасов с дальностью поражения до 30 километров.

Глава украинского МИД призвал Вашингтон скорректировать план поставок. Он заявил о потребности армии в «определенных типах боеприпасов».

О нехватке вооружения для контрнаступления ранее сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он не исключил, что контрнаступление ВСУ придется перенести на лето, сообщает «Радиоточка НСН».

