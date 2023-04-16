Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для переговоров по Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с инициативой создать аналог «Большой двадцатки» для урегулирования конфликта на Украине. Слова главы государства приводит Agence France-Presse.
Бразильский лидер озвучил свое предложение председателю Китая Си Цзиньпину и президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Да Силва считает, что необходимо создать группу стран, которая возьмет на себя посреднические усилия в переговорах между Россией и Украиной.
По его словам, США и Европа способствуют продолжению конфликта. Бразильский лидер выразил уверенность, что его инициатива будет успешной.
Переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году не будет, сообщила газета The Washington Post. По данным издания, на это указывают опубликованные в Сети секретные документы Пентагона, передает «Радиоточка НСН».
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