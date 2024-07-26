Кулеба: Украину не склонить к переговорам

Украину невозможно склонить к мирным переговорам, сообщил в интервью ТСН министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Его заявление прозвучало в контексте визита в Китай. «И мы сами будем принимать какие-либо решения», — заявил дипломат.

Глава МИД Украина отметил, что западные страны, поддерживающие Киев, также не оказывают давления на страну в этом вопросе.

Ранее Кулеба говорил, что Украина готова к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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