Кулеба: Украину не склонить к переговорам

Его заявление прозвучало в контексте визита в Китай. «И мы сами будем принимать какие-либо решения», — заявил дипломат.

Глава МИД Украина отметил, что западные страны, поддерживающие Киев, также не оказывают давления на страну в этом вопросе.

Ранее Кулеба говорил, что Украина готова к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

