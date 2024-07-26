Кулеба: Украину не склонить к переговорам
26 июля 202404:01
Украину невозможно склонить к мирным переговорам, сообщил в интервью ТСН министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Его заявление прозвучало в контексте визита в Китай. «И мы сами будем принимать какие-либо решения», — заявил дипломат.
Глава МИД Украина отметил, что западные страны, поддерживающие Киев, также не оказывают давления на страну в этом вопросе.
Ранее Кулеба говорил, что Украина готова к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru