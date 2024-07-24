Кулеба: Украина готова к переговорам с Россией
24 июля 202410:44
О согласии Украины к переговорам с Россией, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости.
Такое заявление прозвучало в Гуанчжоу на встрече с главой МИД КНР Ван И. Украинский лидер Владимир Зеленский также заговорил о возможных консультациях с Россией, несмотря, на введенный им, запрет на любые переговоры с Москвой.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru