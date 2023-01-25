«Ошибки минского процесса не должны повториться. В действительности они должны служить примером того, как не следует вести переговоры с Россией», — заявил он изданию для Politico.

Российский сенатор Андрей Клишас считает, что гарантии данные экс-президенту Украины Виктору Януковичу в 2014 году, и «гарантии» по минским соглашениям стали примером самой циничной лжи европейских политиков в течение восьми лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

