Кулеба: Украина не желает заключать с РФ соглашение наподобие «Минска»
Киев не намерен заключать с Москвой соглашение наподобие «Минских», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
«Ошибки минского процесса не должны повториться. В действительности они должны служить примером того, как не следует вести переговоры с Россией», — заявил он изданию для Politico.
Российский сенатор Андрей Клишас считает, что гарантии данные экс-президенту Украины Виктору Януковичу в 2014 году, и «гарантии» по минским соглашениям стали примером самой циничной лжи европейских политиков в течение восьми лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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