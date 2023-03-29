Министр обороны Украины рассказал о грядущем контрнаступлении

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью национальной телерадиовещательной компании Эстонии заявил, что контрнаступление ВСУ будет идти по нескольким направлениям.

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По его словам, наиболее подходящий для контрнаступления момент определит армейское командование и Генштаб, но также всё будет зависеть от погодных условий.

«Я думаю, что в этом году мы увидим очень позитивные изменения для Украины», — заключил украинский министр.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что возможное контрнаступление украинской армии станет последним «заходом» для Украины как государства, сообщает RT.

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