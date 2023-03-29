Глава Минобороны Украины рассказал, когда на поле боя появятся танки Leopard

По его словам, контрнаступление планируется по нескольким направлениям. Для использования танков Leopard необходимы подходящие погодные условия, так как «весной наша почва очень вязкая» и можно использовать только гусеничные машины. Резников надеется, что немецкие танки можно будет задействовать в апреле-мае.

Украинский министр оценил танки Leopard так: «Это как сравнивать "Жигули" и "Мерседес"».

На Германию оказывают давление Польша и другие страны Евросоюза, рассказал бывший советник правительства ФРГ, немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН. По его словам, от ФРГ требуют, чтобы Берлин «не расслаблялся» и поставлял больше вооружений Киеву.



