Глава Минобороны Украины рассказал, когда на поле боя появятся танки Leopard
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что немецкие танки Leopard украинская армия будет использовать на поле боя в ходе весеннего контрнаступления в апреле-мае. Об этом он сообщил в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.
По его словам, контрнаступление планируется по нескольким направлениям. Для использования танков Leopard необходимы подходящие погодные условия, так как «весной наша почва очень вязкая» и можно использовать только гусеничные машины. Резников надеется, что немецкие танки можно будет задействовать в апреле-мае.
Украинский министр оценил танки Leopard так: «Это как сравнивать "Жигули" и "Мерседес"».
На Германию оказывают давление Польша и другие страны Евросоюза, рассказал бывший советник правительства ФРГ, немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН. По его словам, от ФРГ требуют, чтобы Берлин «не расслаблялся» и поставлял больше вооружений Киеву.
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