Глава Минобороны Украины рассказал, когда на поле боя появятся танки Leopard

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что немецкие танки Leopard украинская армия будет использовать на поле боя в ходе весеннего контрнаступления в апреле-мае. Об этом он сообщил в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.

Испания направит Украине шесть танков Leopard

По его словам, контрнаступление планируется по нескольким направлениям. Для использования танков Leopard необходимы подходящие погодные условия, так как «весной наша почва очень вязкая» и можно использовать только гусеничные машины. Резников надеется, что немецкие танки можно будет задействовать в апреле-мае.

Украинский министр оценил танки Leopard так: «Это как сравнивать "Жигули" и "Мерседес"».

На Германию оказывают давление Польша и другие страны Евросоюза, рассказал бывший советник правительства ФРГ, немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН. По его словам, от ФРГ требуют, чтобы Берлин «не расслаблялся» и поставлял больше вооружений Киеву.


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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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