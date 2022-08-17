Кулеба: Мечтал о завоевании целого мира

Он стал министром, чтобы «завоевать мир».

«Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. <…> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Как отметил политик, они с украинским лидером Владимиром Зеленским «на одной волне».

Ранее Кулеба заявил, что некоторые страны Запада ждут, когда Украина «сдастся» в противостоянии с Россией.

