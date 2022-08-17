Кулеба: Мечтал о завоевании целого мира
Стала известно о заветной мечте главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы, сообщают «Известия».
Он стал министром, чтобы «завоевать мир».
«Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. <…> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Как отметил политик, они с украинским лидером Владимиром Зеленским «на одной волне».
Ранее Кулеба заявил, что некоторые страны Запада ждут, когда Украина «сдастся» в противостоянии с Россией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+23 909 / сут.
Умерли
383 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+20 583 / сут.
- «Спутник V» назван лучшей вакциной в мире
- Концентрация серы и азота после взрыва в Ереване превысила нормы
- Из-за роста цен на газ Швеция запустила ТЭЦ на мазуте
- В Запорожье не исключили катастрофу «хуже Чернобыля» на ЗАЭС
- МИД КНР: санкции против РФ ввели 15% населения планеты
- Госдеп: США приложили усилий больше других для предотвращения украинского конфликт
- Ребенок погиб в ДТП в Свердловской области
- МИД: Гарантии безопасности Украины по поездке МАГАТЭ на Запорожскую АЭС эфемерны
- ВС РФ обвинили Израиль в нарушении линии разграничения на Голанских высотах
- Умер кинорежиссер Вольфганг Петерсен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru