Матвиенко призвала открывать в России «мужские консультации»
В России контроль за репродуктивным здоровье должен быть не только у женщин, но и у мужчин. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе пленарного заседания VI Форума социальных инноваций регионов она указала, что с этой целью в стране нужно создавать «мужские консультации» - такие же, как для женщин, но с отдельным входом.
«Заставьте мужчину пойти проверить репродуктивное здоровье, где написано «женская консультация», он не пойдёт», — отметила Матвиенко.
Она добавила, что у Москвы и некоторых других регионах уже есть подобный опыт.
Ранее замглавы Минздрава Евгения Котова заявила, что ведомство намерено увеличить число граждан, прошедших профилактический осмотр, позволяющий оценить репродуктивное здоровье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
