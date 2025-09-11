Матвиенко призвала открывать в России «мужские консультации»

В ходе пленарного заседания VI Форума социальных инноваций регионов она указала, что с этой целью в стране нужно создавать «мужские консультации» - такие же, как для женщин, но с отдельным входом.

«Заставьте мужчину пойти проверить репродуктивное здоровье, где написано «женская консультация», он не пойдёт», — отметила Матвиенко.

Она добавила, что у Москвы и некоторых других регионах уже есть подобный опыт.

Ранее замглавы Минздрава Евгения Котова заявила, что ведомство намерено увеличить число граждан, прошедших профилактический осмотр, позволяющий оценить репродуктивное здоровье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

