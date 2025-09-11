Запрет электросамокатов у детсадов назвали нарушением Конституции
Чем серьезнее вводятся ограничения для кикшеринговых самокатов, тем больше появляется частных средств индивидуальной мобильности, владельцы которых чувствуют себя безнаказанными из-за отсутствия контроля, сказала НСН Ксения Эрдман.
Сегодня в каждом городе есть множество зон, где ограничена скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), запрет их движения возле детских учреждений нарушит конституционное право граждан на свободу передвижения. Об этом НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой ограничить движение электросамокатов и аналогичных средств передвижения рядом со школами, детскими садами, училищами, поликлиниками и другими детскими учреждениями. Обращение он направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения России Михаилу Черникову, сообщила ОСН. По мнению Эрдман, такой запрет ограничит гарантированную Конституцией свободу передвижения.
«Технически и организационно можно сделать абсолютно все, но то городское пространство, которое находится вокруг детских учреждений, является некой транзитной зоной из точки А в точку Б. Мы не можем ограничивать свободу передвижения, гарантированную Конституцией. Сейчас для всех прокатных СИМ предусмотрено существенное снижение скорости вблизи детских учреждений, рекреационных зон, мемориальных комплексов, то есть в каждом городе есть сотни зон со сниженной скоростью движения, включая зоны запрета перемещения там, где электросамокаты могут представлять опасность для окружающих», — сказала Эрдман.
Собеседница НСН добавила, что сегодня невозможно контролировать соблюдение правил владельцами частных СИМ.
«Нужно понимать, что зоны сниженной скорости и запрета движения автоматически распознаются любыми кикшерингами, однако есть огромное количество частных СИМ, их в России в 1,5-2 раза больше, чем прокатных. Каким образом будет регулироваться перемещение людей на частных СИМ, не очень понятно. Кроме того, чем больше мы закручиваем гайки для кикшеринга, тем больше появляется частных СИМ, которые находятся вне зоны регулирования. Они никак не отслеживаются, и найти человека в случае ДТП просто невозможно. На частных СИМ благополучно перемещаются даже дети, причем совершенно ничего не нарушая, потому что ПДД это позволяют», — подытожила она.
Ранее Эрдман заявила, что сегодня электросамокаты вполне способны заменить женщинам личный автомобиль, кроме того, их аккуратность на дороге объясняется присущей девушкам осторожностью, неконфликтностью и ответственностью.
