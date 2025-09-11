Сегодня в каждом городе есть множество зон, где ограничена скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), запрет их движения возле детских учреждений нарушит конституционное право граждан на свободу передвижения. Об этом НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой ограничить движение электросамокатов и аналогичных средств передвижения рядом со школами, детскими садами, училищами, поликлиниками и другими детскими учреждениями. Обращение он направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения России Михаилу Черникову, сообщила ОСН. По мнению Эрдман, такой запрет ограничит гарантированную Конституцией свободу передвижения.