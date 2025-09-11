В условиях падения поголовья крупного рогатого скота в России вводить ограничения для подсобных хозяйств нельзя, такие меры приведут к ещё большему сокращению поголовья, заявила НСН вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Башмачникова.

Поголовье сельскохозяйственных животных и птиц, содержащихся на приусадебном участке в городах и селах, предлагают регулировать. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы, сообщает «Парламентская газета». По её данным, определять максимальное количество кур и коров доверят региональным властям. Нововведение, по мнению авторов документа, сократит число жалоб соседей на шум и запах, а также вспышек опасных заболеваний.