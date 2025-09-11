«Вырежут скот»: Депутатов предостерегли от сокращения поголовья у фермеров
В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, заявили НСН о том, что животноводам в России и так сложно - им не выгодно регистрироваться в качестве предпринимателей.
В условиях падения поголовья крупного рогатого скота в России вводить ограничения для подсобных хозяйств нельзя, такие меры приведут к ещё большему сокращению поголовья, заявила НСН вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Башмачникова.
Поголовье сельскохозяйственных животных и птиц, содержащихся на приусадебном участке в городах и селах, предлагают регулировать. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы, сообщает «Парламентская газета». По её данным, определять максимальное количество кур и коров доверят региональным властям. Нововведение, по мнению авторов документа, сократит число жалоб соседей на шум и запах, а также вспышек опасных заболеваний.
Башмачкина уверена в том, что такие меры приведут к тому, что частники просто вырежут скот.
«Я бы в ситуации падения поголовья скота в России никаких регламентов и норм не вводила, потому что данные меры приведут к ещё большему сокращению поголовья. Частники не станут предпринимателями, они просто вырежут скот», - подчеркнула эксперт.
Она также назвала причины, по котором в России животноводам не выгодно оформлять статус предпринимателя.
«Вопрос о том, что поголовье скота в личных подсобных хозяйствах целесообразно ограничивать, обсуждается давно. У него есть и плюсы, и минусы. В России много людей, которые по сути предприниматели, у них уже достаточно большой объем бизнеса, но они его не оформили. Так им легче его вести. Они не платят налоги, которые установлены для производителей сельскохозяйственных товаров. Это одна из проблем. А с другой стороны, у нас сейчас огромное количество животноводческих предприятий, которые уходят в категорию личных подсобных хозяйств из-за очень тяжелого администрирования. Если ты реальный бизнес, пусть даже малый, то возникнут вопросы с цифровизацией, соблюдением ветеринарных правил. Всё это достаточно жестко. И налоги в данном случае не главная проблема», - отметила Башмачникова.
Ранее стало известно, что Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии до максимума с 2017 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд ЕС отменил разрешение на постройку ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2»
- США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа»
- «Молимся за ваше здоровье»: Трамп передал Лукашенко письмо
- Цены на золото упадут в три раза, если торговые партнеры договорятся с Трампом
- «Вырежут скот»: Депутатов предостерегли от сокращения поголовья у фермеров
- Латвия закроет воздушное пространство у границы с РФ и Белоруссией
- Икона и жертва: Как убийство Кирка обострит «грызню» Трампа с демократами
- Актриса Стойилкович рассказала, как попала в сериал «Москва слезам не верит»
- Песков: Учения России и Белоруссии не нацелены против других стран
- Врач: Родители снимают с себя ответственность, когда приводят ребенка к психологу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru