США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа»
Власти США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Как пишет БелТА, об этом заявил представитель американского лидера Джон Коул.
На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он отметил, что это решение было принято главой Белого дома Дональдом Трампом, поручившим снять рестрикции «немедленно».
«Это решение уже утверждено и принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами США, вовлечёнными в эту работу», - подчеркнул Коул.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил введение санкций против 83 физлиц и 114 компаний, зарегистрированных в РФ, Белоруссии, Китае, Германии, Великобритании и ряде других стран, сообщает «Свободная пресса».
