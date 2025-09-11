На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он отметил, что это решение было принято главой Белого дома Дональдом Трампом, поручившим снять рестрикции «немедленно».

«Это решение уже утверждено и принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами США, вовлечёнными в эту работу», - подчеркнул Коул.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил введение санкций против 83 физлиц и 114 компаний, зарегистрированных в РФ, Белоруссии, Китае, Германии, Великобритании и ряде других стран, сообщает «Свободная пресса».

