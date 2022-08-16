Глава МИД Украины заявил, что Запад ждет падения Киева

Некоторые страны Запада ждут, когда Украина «сдастся» в противостоянии с Россией. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

The Guardian: Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой

«Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить: а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время», — цитирует министра РИА Новости.

По мнению Кулебы, все ожидают падения Украины, чтобы проблемы исчезли сами собой.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что поддержка Украины приносит Западу лишь убытки и потери, пишет RT. По словам политика, западные общества «экономически только проигрывают от избранной западными руководителями политики», отмечает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры