Глава МИД Украины заявил, что Запад ждет падения Киева
Некоторые страны Запада ждут, когда Украина «сдастся» в противостоянии с Россией. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить: а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время», — цитирует министра РИА Новости.
По мнению Кулебы, все ожидают падения Украины, чтобы проблемы исчезли сами собой.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что поддержка Украины приносит Западу лишь убытки и потери, пишет RT. По словам политика, западные общества «экономически только проигрывают от избранной западными руководителями политики», отмечает «Свободная пресса».
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