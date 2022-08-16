«Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить: а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время», — цитирует министра РИА Новости.

По мнению Кулебы, все ожидают падения Украины, чтобы проблемы исчезли сами собой.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что поддержка Украины приносит Западу лишь убытки и потери, пишет RT. По словам политика, западные общества «экономически только проигрывают от избранной западными руководителями политики», отмечает «Свободная пресса».

