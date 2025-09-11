«Молимся за ваше здоровье»: Трамп передал Лукашенко письмо
Представитель американского лидера Джон Коул передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа. Об этом сообщает БелТА.
В своём послании глава Белого дома поздравил Лукашенко с днём рождения, а также с победой белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире US Open, отметив, что к поздравлениям присоединяется Первая леди США Мелания Трамп.
«Мы смотрим с надеждой в будущий год, мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Белоруссии», - говорится в письме.
Коул подчеркнул, что президент США подписал послание просто «Дональд», что является «особым знаком дружбы».
Лукашенко, в свою очередь, выразил Трампу благодарность за прилагаемые им миротворческие усилия, сообщает RT.
Ранее американский лидер поблагодарил белорусского коллегу за освобождение 16 заключенных и обсудил с ним освобождение ещё 1,3 тысячи человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru