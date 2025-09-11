«Молимся за ваше здоровье»: Трамп передал Лукашенко письмо

В своём послании глава Белого дома поздравил Лукашенко с днём рождения, а также с победой белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире US Open, отметив, что к поздравлениям присоединяется Первая леди США Мелания Трамп.

«Мы смотрим с надеждой в будущий год, мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Белоруссии», - говорится в письме.

Коул подчеркнул, что президент США подписал послание просто «Дональд», что является «особым знаком дружбы».

Лукашенко, в свою очередь, выразил Трампу благодарность за прилагаемые им миротворческие усилия, сообщает RT.

Ранее американский лидер поблагодарил белорусского коллегу за освобождение 16 заключенных и обсудил с ним освобождение ещё 1,3 тысячи человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

