Суд ЕС отменил разрешение на постройку ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2»

В документе указано, что решение об одобрении не соответствует регламентам ЕС о госпомощи и о госзакупках.

В итоге были отменены решение суда общей юрисдикции и решение комиссии об утверждении финансирования, сообщает RT.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока отметил, что решение суда не означает, что Будапештом были допущены какие-либо нарушения, и строительство объекта может продолжаться.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Вашингтон отменил антироссийские санкции, препятствовавшие строительству АЭС «Пакш-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

