Суд ЕС отменил разрешение на постройку ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2»
Суд Евросоюза аннулировал разрешение Еврокомиссии (ЕК) о выделении Венгрии субсидий на строительства двух новых ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2». Об этом госорится в постановлении Европейского суда юстиции в Люксембурге.
В документе указано, что решение об одобрении не соответствует регламентам ЕС о госпомощи и о госзакупках.
В итоге были отменены решение суда общей юрисдикции и решение комиссии об утверждении финансирования, сообщает RT.
Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока отметил, что решение суда не означает, что Будапештом были допущены какие-либо нарушения, и строительство объекта может продолжаться.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Вашингтон отменил антироссийские санкции, препятствовавшие строительству АЭС «Пакш-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Запрет электросамокатов у детсадов назвали нарушением Конституции
- Суд ЕС отменил разрешение на постройку ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2»
- США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа»
- «Молимся за ваше здоровье»: Трамп передал Лукашенко письмо
- Цены на золото упадут в три раза, если торговые партнеры договорятся с Трампом
- «Вырежут скот»: Депутатов предостерегли от сокращения поголовья у фермеров
- Латвия закроет воздушное пространство у границы с РФ и Белоруссией
- Икона и жертва: Как убийство Кирка обострит «грызню» Трампа с демократами
- Актриса Стойилкович рассказала, как попала в сериал «Москва слезам не верит»
- Песков: Учения России и Белоруссии не нацелены против других стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru