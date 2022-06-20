Кулеба сообщил, что ВСУ будут «воевать лопатами» в случае прекращения поставок оружия

Если поставки оружия Киеву со стороны западных стран прекратятся, то Вооруженные силы Украины будут противостоять России с лопатами в руках.

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Об этом сообщил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба. «Если у нас не будет оружия, тогда мы будем воевать лопатами, потому что мы будем защищаться», – сказал министр.

Кулеба призвал Запад продолжать оказывать Киеву военную помощь в виде поставок оружия.

Ранее глава МИД Украины заявил, что ряд официальных лиц в Африке, Азии и арабских странах предлагали Украине «перестать оказывать сопротивление».

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:УкраинаОружие
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