Кулеба сообщил, что ВСУ будут «воевать лопатами» в случае прекращения поставок оружия
Если поставки оружия Киеву со стороны западных стран прекратятся, то Вооруженные силы Украины будут противостоять России с лопатами в руках.
Об этом сообщил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба. «Если у нас не будет оружия, тогда мы будем воевать лопатами, потому что мы будем защищаться», – сказал министр.
Кулеба призвал Запад продолжать оказывать Киеву военную помощь в виде поставок оружия.
Ранее глава МИД Украины заявил, что ряд официальных лиц в Африке, Азии и арабских странах предлагали Украине «перестать оказывать сопротивление».
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