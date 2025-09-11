Анонсирован фильм о жизни и творчестве Джорджо Армани
Итальянский продюсер Андреа Иерволино заявил, что намерен снять байоптик о гиганте моды Джорджо Армани. Об этом сообщает Deadline.
По его словам, все знают Армани-модельера, а он желает показать на экране историю Армани-человека, «его историю, жертвы, видение».
Продюсер подчеркнул, что фильм станет «данью уважения одному из величайших новаторов международной моды и непреходящему символу итальянской идентичности».
«Как итальянец я чувствую себя обязанным почтить память того, кто так высоко возвысил имя нашей страны», - заключил Иерволино.
Джорджо Армани умер 4 сентября на 92-м году жизни. Власти Милана решили в этой связи объявить в городе 8 сентября днем траура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
