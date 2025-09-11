Цены на золото упадут в три раза, если торговые партнеры договорятся с Трампом
Некоторые страны видят для себя угрозу в использовании доллара и евро, поэтому скупают золото, что тянет цены вверх, заявил НСН Ярослав Кабаков.
Цены на золото упадут в два-три раза, если мировые державы решат все спорные вопросы в торговле, заявил НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Котировки золота обновили очередной исторический максимум, превысив $3670 за унцию на спот-рынке. Это уже пятый рекорд с начала месяца. За это время драгоценный металл подорожал на 5%, а с начала августа — почти на 10%, пишет «Коммерсант». Кабаков объяснил, к чему это приведет.
«Золото – это достаточно сложный инструмент. Мы сейчас видим кризис в мировой торговле, который связан, например, с действиями американского лидера Дональда Трампа. Поэтому центральные банки экономик активно скупают золото, что вызвало прирост в ценах на золото. Но это не говорит о том, что золото является инструментом для инвестирования. Мы имеем откат назад в денежном обращении, некоторые страны видят для себя угрозу в использовании доллара и евро», - пояснил он.
По его словам, золото – это спекулятивный инструмент, но скоро возможна корректировка.
«Золото – это спекулятивный инструмент, это нельзя отрицать. Но спекуляции – это не инвестирование. Золото не дает процентного дохода. Вложение в золото - это как попытка сохранить средства в другой валюте. Такая ситуация в мировой экономике уже была в 70-80-е годы. Тогда центральные банки стран понесли убытки из-за корректировок цен на золото. Цены на золото могут упасть в два-три раза, если мировые державы договорятся между собой, сформируют новый контур торговли. Сейчас цены на золото неоправданно высоки, платина выигрывает по всем параметрам», - добавил собеседник НСН.
Россияне из-за экономии средств отказываются от золотых украшений в пользу серебра, рассказал НСН ювелир, блогер Олег Моргун.
