«Золото – это достаточно сложный инструмент. Мы сейчас видим кризис в мировой торговле, который связан, например, с действиями американского лидера Дональда Трампа. Поэтому центральные банки экономик активно скупают золото, что вызвало прирост в ценах на золото. Но это не говорит о том, что золото является инструментом для инвестирования. Мы имеем откат назад в денежном обращении, некоторые страны видят для себя угрозу в использовании доллара и евро», - пояснил он.

По его словам, золото – это спекулятивный инструмент, но скоро возможна корректировка.

«Золото – это спекулятивный инструмент, это нельзя отрицать. Но спекуляции – это не инвестирование. Золото не дает процентного дохода. Вложение в золото - это как попытка сохранить средства в другой валюте. Такая ситуация в мировой экономике уже была в 70-80-е годы. Тогда центральные банки стран понесли убытки из-за корректировок цен на золото. Цены на золото могут упасть в два-три раза, если мировые державы договорятся между собой, сформируют новый контур торговли. Сейчас цены на золото неоправданно высоки, платина выигрывает по всем параметрам», - добавил собеседник НСН.

Россияне из-за экономии средств отказываются от золотых украшений в пользу серебра, рассказал НСН ювелир, блогер Олег Моргун.

