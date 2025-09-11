Латвия закроет воздушное пространство у границы с РФ и Белоруссией

Власти Латвии приняли решение ограничить воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией. Как сообщает латвийское гостелерадио LSM, об этом заявил министр обороны страны Андрис Спрудс.

Он пояснил, что ограничение вводится минимум до 18 сентября из-за обнаруженния в Польше якобы российских дронов, с целью «предотвратить эскалацию атак БПЛА».

Министр уточнил, что воздушное пространство Латвии будет закрыто до высоты 6 000 метров в 50-километровой зоне от границы.

«Угрозу представляют беспилотные системы, работающие на более низких высотах. Непосредственной угрозы нет, но меры необходимы», — заключил Спрудс.

Ранее временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш заявил, что Варшава так и не предоставила доказательств того, что сбитые беспилотники были именно российскими, сообщает «Свободная пресса».

