Латвия закроет воздушное пространство у границы с РФ и Белоруссией
Власти Латвии приняли решение ограничить воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией. Как сообщает латвийское гостелерадио LSM, об этом заявил министр обороны страны Андрис Спрудс.
Он пояснил, что ограничение вводится минимум до 18 сентября из-за обнаруженния в Польше якобы российских дронов, с целью «предотвратить эскалацию атак БПЛА».
Министр уточнил, что воздушное пространство Латвии будет закрыто до высоты 6 000 метров в 50-километровой зоне от границы.
«Угрозу представляют беспилотные системы, работающие на более низких высотах. Непосредственной угрозы нет, но меры необходимы», — заключил Спрудс.
Ранее временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш заявил, что Варшава так и не предоставила доказательств того, что сбитые беспилотники были именно российскими, сообщает «Свободная пресса».
