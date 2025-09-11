Лукашенко помиловал по просьбе Трампа 14 иностранных заключенных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал по просьбе Трампа 14 иностранных заключенных. Как пишет БелТА, решение было принято по просьбе американского лидера Дональда Трампа.
В сообщении говорится, что кроме главы Белого дома об освобождении заключённых Лукашенко также просили лидеры нескольких других государств, сообщает RT.
Уточняется, что были помилованы шестеро граждан Литвы, один француз и один британец, а также по двое граждан Латвии, Польши и Германии. В Белоруссии они были осуждены за шпионскую деятельность, экстремизм и терроризм и иные преступления.
Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, указал, что всего были освобождены 52 заключенных, которые прибыли на территорию прибалтийской республики.
Ранее Лукашенко помиловал 14 человек, в том числе оппозиционера Сергея Тихановского. В 2021 году его приговорили к 18 годам колонии по нескольким статьям, в том числе «разжигание социальной вражды», сообщает «Свободная пресса».
