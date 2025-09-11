Лукашенко помиловал по просьбе Трампа 14 иностранных заключенных

В сообщении говорится, что кроме главы Белого дома об освобождении заключённых Лукашенко также просили лидеры нескольких других государств, сообщает RT.

Уточняется, что были помилованы шестеро граждан Литвы, один француз и один британец, а также по двое граждан Латвии, Польши и Германии. В Белоруссии они были осуждены за шпионскую деятельность, экстремизм и терроризм и иные преступления.

Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, указал, что всего были освобождены 52 заключенных, которые прибыли на территорию прибалтийской республики.

Ранее Лукашенко помиловал 14 человек, в том числе оппозиционера Сергея Тихановского. В 2021 году его приговорили к 18 годам колонии по нескольким статьям, в том числе «разжигание социальной вражды», сообщает «Свободная пресса».

