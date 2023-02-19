Кулеба: КНР может стать сдерживающим фактором России

По его словам, Китай способен сыграть важную роль в сдерживании Росси с учетом сложившийся отношений между этими странами. Глава МИД Украины отметил, что никакие договоренности не могут иметь в основе территориальные уступки Украины.

Ранее Кулеба заявил, что в годовщину начала специальной военной операции произойдут «великие события», которые «Россия запомнит».

