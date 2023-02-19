Кулеба: КНР может стать сдерживающим фактором России

Роль Пекина как посредника в конфликте между Москвой и Киевом может послужить сдерживающим фактором, сообщает агентство «Страна» со ссылкой на главу украинской дипломатии Дмитрия Кулебу.

Кулеба: Украина не желает заключать с РФ соглашение наподобие «Минска»

По его словам, Китай способен сыграть важную роль в сдерживании Росси с учетом сложившийся отношений между этими странами. Глава МИД Украины отметил, что никакие договоренности не могут иметь в основе территориальные уступки Украины.

Ранее Кулеба заявил, что в годовщину начала специальной военной операции произойдут «великие события», которые «Россия запомнит».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:СпецоперацияКитайУкраина
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