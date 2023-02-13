Кулеба заявил о предстоящих «великих событиях» 23 и 24 февраля
В годовщину начала специальной военной операции произойдут «великие события», которые «Россия запомнит», сообщил в интервью украинскому журналисту Вадиму Карпьяку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Говоря о политических и дипломатических решениях, он упомянул ООН. «Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях», — сказал украинский дипломат.
Напомним, союзники Украины предложат на голосование антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблее ООН. Она призывает Москву немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 347 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 805 / сут.
- СМИ: удары по Украине являются посланием Европе из-за самолётов для ВСУ
- Кулеба заявил о предстоящих «великих событиях» 23 и 24 февраля
- Медведчук: Порошенко просил Путина «забрать» Донбасс
- СМИ: сбитый над Канадой шар мог быть российским
- В США заявили, что точность и массовость ударов гарантируют России успех в боях
- Берлускони: Байден обязан предложить план по восстановлению Украины
- Спасатели тушат пожар в одной из башен «Москва-Сити»
- Число погибших в Турции в результате землетрясений превысило 29 тысяч
- Разведчик США Риттер прогнозирует усиление России после конфликта на Украине
- СМИ: Неопознанный летающий объект обнаружили у восточного побережья КНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru