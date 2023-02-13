Кулеба заявил о предстоящих «великих событиях» 23 и 24 февраля

Говоря о политических и дипломатических решениях, он упомянул ООН. «Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях», — сказал украинский дипломат.

Напомним, союзники Украины предложат на голосование антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблее ООН. Она призывает Москву немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с Украины.

