Кулеба заявил о предстоящих «великих событиях» 23 и 24 февраля

В годовщину начала специальной военной операции произойдут «великие события», которые «Россия запомнит», сообщил в интервью украинскому журналисту Вадиму Карпьяку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Украина не желает заключать с РФ соглашение наподобие «Минска»

Говоря о политических и дипломатических решениях, он упомянул ООН. «Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях», — сказал украинский дипломат.

Напомним, союзники Украины предложат на голосование антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблее ООН. Она призывает Москву немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры