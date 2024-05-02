Кулеба: Более половины всей энергосистемы Украины повреждено
2 мая 202406:02
В настоящее время на Украине повреждено более половины всей энергосистемы, сообщил изданию Foreign Policy глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Другие подробности дипломат не привел.
Так же он заявил, что Россия более эффективна в военных усилиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru