Кулеба: Более половины всей энергосистемы Украины повреждено

В настоящее время на Украине повреждено более половины всей энергосистемы, сообщил изданию Foreign Policy глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Одессе произошли сильные взрывы и пожар

Другие подробности дипломат не привел.

Так же он заявил, что Россия более эффективна в военных усилиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:СпецоперацияЭнергетикаУкраина

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