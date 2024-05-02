Кулеба: Россия более эффективна в военных усилиях
Россия более эффективна в военных усилиях, сообщил Foreign Policy министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Так он ответил на вопрос о том, меняет ли недавно одобренная в Вашингтоне помощь Киеву военную стратегию Украины. Глава МИД указал, что она еще не прибыла, а сроки получения так же важны, как и сами поставки. По словам Кулебы, «союзники Украины отстают от расписания, несмотря на все свои усилия».
Дипломат признал, что Москва за два года конфликта стала успешнее в производстве оружия, «чем весь западный альянс». Он назвал это «плохим знаком».
Ранее стало известно, что Киев начал получать вооружения в рамках нового пакета военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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