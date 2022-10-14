Кулаба: Европейцев приходится заставлять принимать новые санкции

По его словам, в Европе наблюдается усталость от ограничительных мер. Дипломат также заявил, что Киеву хватит денег от США и Евросоюза только до конца текущего года. «Но после этого нам нужно будет заходить в программу МВФ», — сказал глава украинской дипломатии в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в России Майкла Макфола.

Как отметил Кулеба, «нужно в районе 5 миллиардов в месяц».

Министр также сообщил, что контрнаступление на юге Украины готовилось совместно с Соединенными Штатами и Великобританией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

