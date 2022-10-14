Кулаба: Европейцев приходится заставлять принимать новые санкции

Европейцев необходимо заставлять принимать новые антироссийские санкции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба признался пранкерам, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде

По его словам, в Европе наблюдается усталость от ограничительных мер. Дипломат также заявил, что Киеву хватит денег от США и Евросоюза только до конца текущего года. «Но после этого нам нужно будет заходить в программу МВФ», — сказал глава украинской дипломатии в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в России Майкла Макфола.

Как отметил Кулеба, «нужно в районе 5 миллиардов в месяц».

Министр также сообщил, что контрнаступление на юге Украины готовилось совместно с Соединенными Штатами и Великобританией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСанкции Против России
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