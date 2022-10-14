Кулеба: Контрнаступление Украины готовили США и Британия

По его словам, Вашингтон должен преодолеть «психологический барьер» и начать поставки на Украину систем ПВО и танков Abrams. Как отметил дипломат, Киев будет рад даже старым танкам. Также глава дипломатии Украины попросил у США системы ПВО Patriot с ракетами дальнего радиуса действия.

Власти Украины просят западных партнеров об экстренных поставках современных танков. Украинские войска больше всего нуждаются именно в такой технике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

