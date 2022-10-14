Кулеба: Контрнаступление Украины готовили США и Британия
Контрнаступление на юге Украины готовилось совместно с Соединенными Штатами и Великобританией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на украинского министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
По его словам, Вашингтон должен преодолеть «психологический барьер» и начать поставки на Украину систем ПВО и танков Abrams. Как отметил дипломат, Киев будет рад даже старым танкам. Также глава дипломатии Украины попросил у США системы ПВО Patriot с ракетами дальнего радиуса действия.
Власти Украины просят западных партнеров об экстренных поставках современных танков. Украинские войска больше всего нуждаются именно в такой технике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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