Крым чей? В штабе Зеленского предложили создать «национальную автономию»
НСН собрала самые яркие решения проблемы Крыма, при этом сами жители полуострова утверждают, что ничего не хотели бы менять.
Украина во время президентства Владимира Зеленского вернётся к вопросу о включении в конституцию страны текста о «национальной автономии» в Крыму. Такое заявление в эфире телеканала ATR сделал советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
По его словам, на Украине действует комитет парламента «по оккупированным территориям», в котором поддерживают идею создания «крымской национальной автономии». Потураев отметил, что с XIX века украинская сторона сотрудничала с «независимым» Крымским ханством.
«Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое», — заявил политик. При этом слова о том, что Крым — это турецкая колония, он назвал вымышленными и пропагандистскими. По мнению Потураева, такое мнение появилось для оправдания территориального захвата.
Сам Владимир Зеленский еще до официального вступления в должность президента пообещал, что Укрaинa вернет Крым.
«Я верю, что мы освободим родину крымских тaтaр от оккупaции. И пусть кaким бы долгим ни был путь к возврaщению Крымa, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские тaтaры — прим. НСН)», — сообщил Зеленский.
Вот только сами крымские татары порабощёнными себя не чувствуют и в спасении не нуждаются. Такую точку зрения высказал в эфире НСН глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров.
«Как председатель национально-культурной автономии, как крымский татарин и активный общественный деятель, могу заверить нового президента Украины, что крымские татары не нуждаются больше во внимании украинских властей и президента этой страны. Ни из какой оккупации нас освобождать не нужно, потому что мы не считаем себя оккупированными. Мы наконец-таки последние пять лет просто живем и строим то мирное небо, которое мы сохранили в 2014 году. Сегодня у крымских татар в Крыму все хорошо. Строятся школы, садики, развивается язык, культура, строится плотное межнациональное согласие, государство этому активно способствует. Гражданское общество как никогда сплоченное», — сказал он.
А на предложение обсудить вопрос принадлежности Крыма в нормандском формате в российском МИДе ответили отрицательно. Причем, не из-за нежелания, а из-за абсурдности формулировки.
Замглавы МИДа Григорий Карасин отметил, что «нормандский формат» касается урегулирования конфликта в Донбассе посредством выполнения условий минских соглашений.
Затем инициативная группа предложила Владимиру Зеленскому выкупить Крым у России в рассрочку. Петиция была опубликована на официальном сайте главы государства. Глава общественной палаты от Крыма Григорий Иоффе заявил, что это предложение демонстрирует потребительское отношение Украины к региону и его жителям. При этом он сделал акцент на том, что РФ не будет торговать своими территориями.
Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали.
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