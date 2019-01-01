Крым чей? В штабе Зеленского предложили создать «национальную автономию»

Украина во время президентства Владимира Зеленского вернётся к вопросу о включении в конституцию страны текста о «национальной автономии» в Крыму. Такое заявление в эфире телеканала ATR сделал советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

По его словам, на Украине действует комитет парламента «по оккупированным территориям», в котором поддерживают идею создания «крымской национальной автономии». Потураев отметил, что с XIX века украинская сторона сотрудничала с «независимым» Крымским ханством.

«Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое», — заявил политик. При этом слова о том, что Крым — это турецкая колония, он назвал вымышленными и пропагандистскими. По мнению Потураева, такое мнение появилось для оправдания территориального захвата.

Сам Владимир Зеленский еще до официального вступления в должность президента пообещал, что Укрaинa вернет Крым.

«Я верю, что мы освободим родину крымских тaтaр от оккупaции. И пусть кaким бы долгим ни был путь к возврaщению Крымa, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские тaтaры — прим. НСН)», — сообщил Зеленский.

Вот только сами крымские татары порабощёнными себя не чувствуют и в спасении не нуждаются. Такую точку зрения высказал в эфире НСН глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров.