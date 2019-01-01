Крым ответил на петицию о выкупе полуострова Украиной

Петиция, адресованная Владимиру Зеленскому и содержащая предложение о выкупе полуострова у России в рассрочку, демонстрирует потребительское отношение Украины к региону и его жителям. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава общественной палаты от Крыма Григорий Иоффе. При этом он сделал акцент на том, что РФ не будет торговать своими территориями.

Кроме того, Иоффе высказал мнение о том, что Киеву сейчас не до таких приобретений, поскольку его покупательная способность на нуле.

Напомним, сегодня стало известно, что Владимиру Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку. Соответствующая петиция была опубликована на официальном сайте главы государства. Таким же способом автор обращения предложил решить проблему с Донбассом.