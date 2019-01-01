Крым ответил на петицию о выкупе полуострова Украиной
Петиция, адресованная Владимиру Зеленскому и содержащая предложение о выкупе полуострова у России в рассрочку, демонстрирует потребительское отношение Украины к региону и его жителям. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава общественной палаты от Крыма Григорий Иоффе. При этом он сделал акцент на том, что РФ не будет торговать своими территориями.
Кроме того, Иоффе высказал мнение о том, что Киеву сейчас не до таких приобретений, поскольку его покупательная способность на нуле.
Напомним, сегодня стало известно, что Владимиру Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку. Соответствующая петиция была опубликована на официальном сайте главы государства. Таким же способом автор обращения предложил решить проблему с Донбассом.
Между тем, ранее в Совете Федерации прокомментировали резкое заявление экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Он сообщил о том, что крылатые ракеты «Нептун» способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков высказал мнение о том, что в таких милитаристских заявлениях Украину подогревают США. По его словам, аналогичные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. А в настоящий момент высказывание может быть связано с повышением обороноспособности полуострова.
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