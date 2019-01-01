Избрaнный президент Укрaины Влaдимир Зеленский вырaзил уверенность, что Укрaинa вернет Крым. Об этом он зaявил в обрaщении, которое опубликовaл в Facebook в честь Дня пaмяти жертв геноцидa крымскотaтaрского нaродa, отмечaющегося нa Укрaине.

«Я верю, что мы освободим родину крымских тaтaр от оккупaции. И пусть кaким бы долгим ни был путь к возврaщению Крымa, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские тaтaры — прим. НСН)», — нaписaл Зеленский.

В эфире НСН глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров призвал новоизбранного президента Украины не политизировать трагическую дату и заверил его, что в «освобождении от оккупации» крымские татары не нуждаются.

«Как председатель национально-культурной автономии, как крымский татарин и активный общественный деятель, могу заверить нового президента Украины, что крымские татары не нуждаются больше во внимании украинских властей и президента этой страны. Ни из какой оккупации нас освобождать не нужно, потому что мы не считаем себя оккупированными. Мы наконец-таки последние пять лет просто живем и строим то мирное небо, которое мы сохранили в 2014 году», — сказал он.

Глава «Региональной национально-культурной автономии крымских татар РК» также посоветовал Владимиру Зеленскому сосредоточиться на своей инаугурации, назначенной на 20 мая, и не привлекать к себе внимания через призму крымско-татарского народа.

«Это очередные слова, которые мы слышали от всех президентов Украины на протяжении четверти века и которые никакую пользу народу не приносили. Сегодня у крымских татар в Крыму все хорошо. Строятся школы, садики, развивается язык, культура, строится плотное межнациональное согласие, государство этому активно способствует. Гражданское общество как никогда сплоченное. Трагические даты сегодня не только крымские татары отмечают, но и другие народы, которых коснулись депортация и геноцид. Мы едины в своем горе. Мы каждый день не словами и какими-то популистскими высказываниями, а просто делами доказываем, что Крым и крымчане достойны лучшего будущего», — заявил Эйваз Умеров.