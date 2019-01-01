Освобождать не надо! Крымские татары ответили Зеленскому
Глава «Региональной национально-культурной автономии крымских татар РК» в эфире НСН призвал новоизбранного президента Украины не политизировать трагическую дату памяти жертв геноцида.
Избрaнный президент Укрaины Влaдимир Зеленский вырaзил уверенность, что Укрaинa вернет Крым. Об этом он зaявил в обрaщении, которое опубликовaл в Facebook в честь Дня пaмяти жертв геноцидa крымскотaтaрского нaродa, отмечaющегося нa Укрaине.
«Я верю, что мы освободим родину крымских тaтaр от оккупaции. И пусть кaким бы долгим ни был путь к возврaщению Крымa, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские тaтaры — прим. НСН)», — нaписaл Зеленский.
В эфире НСН глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров призвал новоизбранного президента Украины не политизировать трагическую дату и заверил его, что в «освобождении от оккупации» крымские татары не нуждаются.
«Как председатель национально-культурной автономии, как крымский татарин и активный общественный деятель, могу заверить нового президента Украины, что крымские татары не нуждаются больше во внимании украинских властей и президента этой страны. Ни из какой оккупации нас освобождать не нужно, потому что мы не считаем себя оккупированными. Мы наконец-таки последние пять лет просто живем и строим то мирное небо, которое мы сохранили в 2014 году», — сказал он.
Глава «Региональной национально-культурной автономии крымских татар РК» также посоветовал Владимиру Зеленскому сосредоточиться на своей инаугурации, назначенной на 20 мая, и не привлекать к себе внимания через призму крымско-татарского народа.
«Это очередные слова, которые мы слышали от всех президентов Украины на протяжении четверти века и которые никакую пользу народу не приносили. Сегодня у крымских татар в Крыму все хорошо. Строятся школы, садики, развивается язык, культура, строится плотное межнациональное согласие, государство этому активно способствует. Гражданское общество как никогда сплоченное. Трагические даты сегодня не только крымские татары отмечают, но и другие народы, которых коснулись депортация и геноцид. Мы едины в своем горе. Мы каждый день не словами и какими-то популистскими высказываниями, а просто делами доказываем, что Крым и крымчане достойны лучшего будущего», — заявил Эйваз Умеров.
Собеседник НСН рассказал, что в 75-ую годовщину трагической для всего крымско-татарского народа даты на полуострове проходит ряд траурных мероприятий. В 12 часов по местному времени по всему Крыму прошли массовые молебны по усопшим в 1944 году, а также возложение цветов к памятникам.
«Данная тема последние пять лет в Крыму никоим образом не политизируется, потому что это горе, это трагедия и отношение к этому должно быть соответствующее. На Украине в период бытности Крыма в составе Украины данная тема всегда политизировалась, рассказывали различные лозунги. За 23 года нахождения Крыма в составе независимой Украины ни одно из этих политических требований не было реализовано. Теперь избранный президент Украины Владимир Зеленский тоже решил не обходить данную тему стороной, и в том фарватере, который приемлем по отношению к их европейским и американским партнерам, высказал свое мнение», — отметил собеседник НСН.
Напомним, ранее Влaдимир Зеленский опубликовaл нa своей стрaнице в Facebook видеоролик, в котором религиозные лидеры рaзличных конфессий обрaтились с «послaнием мирa» к жителям Крымa и Донбaссa.
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