Зеленский опубликовал «послание мира» к жителям Крыма и Донбасса

Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором религиозные лидеры различных конфессий обратились с «посланием мира» к жителям Крыма и Донбасса. В частности, в видеообращении, появившемся в социальной сети избранного президента Украины, выступили глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, муфтий Духовного управления мусульман Украины Ахмед Тамим, лидер неканонической структуры «Киевский патриархат» Филарет Денисенко и другие, отмечает телеканал «360».

Как отмечает РИА Новости, в частности, митрополит Онуфрий выразил надежду на то, что представители Киева, Крыма и Донбасса сядут за стол переговоров и решат все вопросы «с помощью мудрости человеческой».

В свою очередь, советник избранного президента Украины по обороне Иван Апаршин ранее заявил, что вопрос «возвращения Донбасса» может быть решён в течение пяти лет.

Между тем, шансы Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе оценил и бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. В беседе с НСН он отметил, что шанс на выполнение Минских соглашений и, как следствие, завершения конфликта в Донбассе с Зеленским гораздо выше, чем с действующим украинским президентом Петром Порошенко.

Добавим, 13 мая стало известно, что Киевский районный суд признал Владимира Зеленского виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 32,4 доллара. 21 апреля, во время второго тура выборов президента Украины он показал избирательный бюллетень и заявил, что проголосовал за себя. Тем самым, как посчитал суд, Владимир Зеленскийи нарушил запрет на предвыборную агитацию в день голосования.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров поделился с НСН своим мнением о подоплеке этой ситуации. Он назвал поведение избранного президента Украины легким пиаром и импровизацией в период голосования.

