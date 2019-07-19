Политика

Россия ответила на предложение Зеленского обсудить статус Крыма в «нормандском формате»

19 июля12:43

Замглавы МИДа Григорий Карасин сделал заявление о том, что статус Крыма в «нормандском формате» Россия обсуждать не намерена.

Карасин отметил, что «нормандский формат» касается урегулирования конфликта в Донбассе посредством выполнения условий минских соглашений. Повестка четко определена, добавил представитель МИДа.

«Ни о каком статусе Крыма в этой повестке нет и речи», — цитирует Карасина Газета.ru.

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Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам плебисцита весной 2014 года. За воссоединение, по официальным данным, проголосовали почти 97% жителей Республики Крым, принявших участие в плебисците, и более 95% севастопольцев.


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ФОТО: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»
ТЕГИ:КрымМинские СоглашенияНормандская ВстречаМИД РФ