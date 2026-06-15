Минобороны: Ракета Patriot поразила Киево-Печерскую лавру

Ракета зенитного ракетного комплекса Patriot производства США поразила комплекс зданий Киево-Печерской лавры в Киеве. Об этом рассказали в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, эти данные подтверждены.

«Одной из причин некорректной работы... комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», - указали в Минобороны.

Ранее министерство сообщило, что армия России нанесла удары возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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