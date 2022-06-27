ЛНР: в Лисичанске находятся несколько сотрудников офиса Зеленского

Несколько высокопоставленных сотрудников офиса украинского президента Владимира Зеленского находятся в Лисичанске, сообщает ТАСС со ссылкой на Народную милицию Луганской Народной Республики.

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В настоящее время предпринимаются меры по их задержанию. «В Лисичанске, кроме множества иностранных наемников, находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли улизнуть из города», — следует из сообщения.

Напомним, группировки войск «Центр» прорвали подготовленную оборону украинских военных и после разгрома противника блокировали Лисичанск с юга. Также российские военные и силы Народной милиции ЛНР взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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