Кравчук предложил исключить Россию из SWIFT из-за Донбаса

«Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорим, — это международная расчётная система. Если б Россию вывести из этой международной расчётной системы, её экономика стала бы… я не знаю, какие применить слова», — цитирует Кравчука RT.

Таким образом он предлагает применять санкции к России как государству в целом, «а не конкретным людям», отмечает Газета.ru.

Ранее советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН разъяснил, что имеет в виду представитель Украины под «ужесточением» подхода к переговорам.

«По итогам заседания контактной группы можно говорить, что по всем направлениям действия по достижению результата заблокированы. Это прямой итог работы украинской стороны, которая до этого летом нарушила Минские соглашения, приняв постановление Верховной рады о проведении местных выборов. Киеву в качестве варианта выхода из создавшегося переговорного тупика предложили утвердить дорожную карту решением украинского парламента. Но Украина фактически отказывается от достигнутых ранее договоренностей. У них чуть ли не каждый день происходит переобувание, выдвигаются новые идеи, которые перечеркивают ранее достигнутые договоренности. Для Кравчука (главы делегации Украины в ТКГ - прим. НСН) это совершенно не новость – переобуваться в воздухе каждый раз, менять свои мнения. Из этого состоит вся его политическая карьера. Поэтому убеждать себя в том, какие они мощные и сильные, украинская сторона может сколько угодно. На переговорный процесс это не влияет никаким образом», - сказал Мирошник.

