Глава МИД Украины назвал главную цель в переговорном процессе по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мир на Украине и восстановление территориальной целостности являются главной целью Киева в переговорном процессе по Донбассу, сообщает украинский телеканал «1+1».
Кулеба отметил, что для урегулирования конфликта на востоке страны Украина намерена вести переговоры «непосредственно с Россией».
Комментируя взаимодействие Германии, Франции, России и Украины в рамках нормандского формата, Кулеба заявил, что этот формат «живее всех живых», однако на уровне глав МИД «находится в медикаментозном сне».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Украиной, сообщает RT. По его словам, для разговора глав государств на высшем уровне «должны созреть предпосылки».
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