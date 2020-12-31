Глава МИД Украины назвал главную цель в переговорном процессе по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мир на Украине и восстановление территориальной целостности являются главной целью Киева в переговорном процессе по Донбассу, сообщает украинский телеканал «1+1».

Кулеба отметил, что для урегулирования конфликта на востоке страны Украина намерена вести переговоры «непосредственно с Россией».

Комментируя взаимодействие Германии, Франции, России и Украины в рамках нормандского формата, Кулеба заявил, что этот формат «живее всех живых», однако на уровне глав МИД «находится в медикаментозном сне».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Украиной, сообщает RT. По его словам, для разговора глав государств на высшем уровне «должны созреть предпосылки».

