В Совфеде назвали условие примирения России и Украины «за один день»
Инициатива должна исходить от Киева, заявил в эфире НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ключ от решения конфликта России и Украины в руках у президента РФ Владимира Путина. Такое мнение эфире телеканала «Украина 24» высказал советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович. По его мнению, Москва и Киев могли бы в этом случае примириться за один день.
Арестович уверен, что помочь в разрешении конфликта способно давление Европы и нового президента США Джо Байдена на Кремль.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН признал, что Россия и Украина могут помириться за один день.
«При одном условии: если в Киеве будет не правительство националистов и экстремистов, которое незаконно захватило власть в свое время, а если будет нормальная демократическая власть, которая настроена на добрососедские отношения без каких-либо территориальных претензий к Российской Федерации. А если они при этом говорят, что возлагают надежду на Байдена, который будет оказывать давление на Россию, то ни о каком примирении речи быть не может. Сначала пусть эти деятели посмотрят за своей риторикой. Говорить подобные вещи и рассчитывать, что Россия пойдет им навстречу в каких-то вопросах. Смешно», - сказал Джабаров.
Он напомнил, что инициатива должна исходить от Украины, потому что «Россия ни с кем не ссорилась».
«У нас не было никаких запретов, никаких ограничений. Мы не вводили никаких персональных санкций. Мы не призывали весь мир ополчиться против Украины. Все это сделала Украина. Украина за эти годы натворила преступления против собственного народа, в результате которых чуть не началась гражданская война, Крым ушел. И судя по тому, что они делают с русскоязычным населением, русскими по сути говоря, украинские власти занимаются просто демагогией. За этими словами и призывами ничего конкретного не стоит. Так отношения между братскими странами не строятся. Когда они это поймут, будет сдвиг в лучшую сторону», - заключил сенатор.
Ранее Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, что Москва уже привыкла к санкциям.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 152 / сут.
Умерли
67 220+597 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+25 290 / сут.
- Байден прибыл на церемонию инаугурации
- Сообразили на троих. Эксперт ВОЗ сравнил российские вакцины
- В здании Верховного суда США объявили угрозу взрыва
- Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко
- Зюганов назвал лживым союз «Справедливой России» с Прилепиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru