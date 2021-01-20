В Совфеде назвали условие примирения России и Украины «за один день»

«При одном условии: если в Киеве будет не правительство националистов и экстремистов, которое незаконно захватило власть в свое время, а если будет нормальная демократическая власть, которая настроена на добрососедские отношения без каких-либо территориальных претензий к Российской Федерации. А если они при этом говорят, что возлагают надежду на Байдена, который будет оказывать давление на Россию, то ни о каком примирении речи быть не может. Сначала пусть эти деятели посмотрят за своей риторикой. Говорить подобные вещи и рассчитывать, что Россия пойдет им навстречу в каких-то вопросах. Смешно», - сказал Джабаров.

Он напомнил, что инициатива должна исходить от Украины, потому что «Россия ни с кем не ссорилась».

«У нас не было никаких запретов, никаких ограничений. Мы не вводили никаких персональных санкций. Мы не призывали весь мир ополчиться против Украины. Все это сделала Украина. Украина за эти годы натворила преступления против собственного народа, в результате которых чуть не началась гражданская война, Крым ушел. И судя по тому, что они делают с русскоязычным населением, русскими по сути говоря, украинские власти занимаются просто демагогией. За этими словами и призывами ничего конкретного не стоит. Так отношения между братскими странами не строятся. Когда они это поймут, будет сдвиг в лучшую сторону», - заключил сенатор.

Ранее Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, что Москва уже привыкла к санкциям.

