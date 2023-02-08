В Киеве сообщили, что Пентагон доверяет Резникову, несмотря на скандалы

Шеф Пентагона Ллойд Остин во время публичных мероприятий показывает, что доверяет министру обороны Украины Алексею Резникову, несмотря на скандал с закупками для армии. Об этом сообщил глава совета общественного контроля национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марк Савчук.

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Он отметил, что Остин, от которого «зависит будет завтра жить или нет» Украина, является человеком точно не из тех, кто будет работать с коррупционером. По словам Савчука, сейчас он не наблюдает проблем с обеспечением украинской армии.

«Его (Остина – ред. НСН) визави Алексей Резников с украинской стороны - это человек, которому можно доверять», - приводит слова Савчука издание УНН.

Ранее Алексей Резников сообщил, что у него не было переговоров об уходе с поста, но как чиновник он выразил готовность к любому развитию событий, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраина
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