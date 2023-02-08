В Киеве сообщили, что Пентагон доверяет Резникову, несмотря на скандалы
Шеф Пентагона Ллойд Остин во время публичных мероприятий показывает, что доверяет министру обороны Украины Алексею Резникову, несмотря на скандал с закупками для армии. Об этом сообщил глава совета общественного контроля национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марк Савчук.
Он отметил, что Остин, от которого «зависит будет завтра жить или нет» Украина, является человеком точно не из тех, кто будет работать с коррупционером. По словам Савчука, сейчас он не наблюдает проблем с обеспечением украинской армии.
«Его (Остина – ред. НСН) визави Алексей Резников с украинской стороны - это человек, которому можно доверять», - приводит слова Савчука издание УНН.
Ранее Алексей Резников сообщил, что у него не было переговоров об уходе с поста, но как чиновник он выразил готовность к любому развитию событий, отмечает НСН.
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