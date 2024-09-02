Комитет Верховной Рады Украины одобрил рост расходов на оборону

В бюджетном комитете Верховной Рады Украины одобрили рост затрат на оборону страны на 500 млрд гривен (порядка 1,08 трлн рублей). Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Ярослав Железняк.

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За увеличение оборонного бюджета выступили 25 членов комитета. Отмечается, что принятию решения предшествовала тяжелая дискуссия: предлагалось внести изменения или принять законопроект с правом дальнейшего внесения поправок.

Отмечается, что порядка 216 млрд гривен планируется получить от размещения облигаций внутреннего госзайма, 115 млрд гривен планируется сэкономить на расходах на погашение и обслуживание госдолга. Также в Раде рассчитывают получить 100 млрд гривен от перевыполнения налоговых сборов и 30 млрд гривен от повышения налогов.

Как заметил внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга Алексей Гончаренко, бюджетный комитет не поддержал его поправку к законопроекту об отмене кэшбека от товаров украинского производства. Он также заявил, что предлагал потратить на оборону страны выделенные на финансирование национального телемарафона 400 млн гривен.

Ранее петиция с требованием снизить предельный возраст мобилизации в ВСУ набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектВерховная РадаУкраина

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