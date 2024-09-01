Петиция о снижении возраста мобилизации на Украине набрала нужное число голосов

Инициаторы предложили снизить предельный возраст мобилизации с 60 до 50 лет. По мнению авторов, это улучшит экономическую ситуацию в стране.

Петиция зарегистрирована на сайте президента Украины. Она набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения главой государства.

Ранее из села в Одесской области сбежали трое мобилизованных осужденных, передает «Радиоточка НСН».

