Петиция о снижении возраста мобилизации на Украине набрала нужное число голосов
Петиция с требованием снизить предельный возраст мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским, сообщили украинские СМИ.
Инициаторы предложили снизить предельный возраст мобилизации с 60 до 50 лет. По мнению авторов, это улучшит экономическую ситуацию в стране.
Петиция зарегистрирована на сайте президента Украины. Она набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения главой государства.
Ранее из села в Одесской области сбежали трое мобилизованных осужденных, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru