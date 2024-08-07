Экс-депутат Рады: ВСУ не способны остановить ВС РФ

Так он прокомментировал ситуацию на красноармейском направлении в подконтрольной Киеву части ДНР. По словам бывшего парламентария, там войска Украины теряют ежедневно по нескольку километров или целые населенные пункты.

Мосийчук также сообщил об утрате доверия к командованию в рядах ВСУ. Военнослужащие публично выражают недоверие и неприязнь к некоторым командирам.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

