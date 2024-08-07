Экс-депутат Рады: ВСУ не способны остановить ВС РФ

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) заявил, что Вооруженные силы Украины неспособны стабилизировать ситуацию на фронте и остановить прорыв ВС РФ, сообщает РИА Новости.

ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР

Так он прокомментировал ситуацию на красноармейском направлении в подконтрольной Киеву части ДНР. По словам бывшего парламентария, там войска Украины теряют ежедневно по нескольку километров или целые населенные пункты.

Мосийчук также сообщил об утрате доверия к командованию в рядах ВСУ. Военнослужащие публично выражают недоверие и неприязнь к некоторым командирам.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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